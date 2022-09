HOKEJ ONLINE: Šampion z Třince začal v Lize mistrů vítězně, Sparta hostí Aalborg

Hokejisté Třince, kteří na jaře dovršili vítězný hattrick v extralize, vstoupili do nové nové sezony Ligy mistrů vítězně. Doma pod Javorovým splnili roli velkého favorita a severoirský Belfast porazili hladce 4:0. Do klubové soutěže vstoupil v 19:30 na ledě v pražské hale Fortuna i druhý finalista loňského play off Sparta proti dánskému Aalborgu. Obě utkání můžete sledovat prostřednictvím online reportáží na Sport.cz.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Mark Cooper z Belfastu a brankář Marek Mazanec z Třince. Foto : Jaroslav Ožana, ČTK