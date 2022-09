Šampioni z Třince vstoupili do Ligy mistrů vítězně, Sparta prohrála

Hokejisté Třince, kteří na jaře dovršili vítězný hattrick v extralize, vstoupili do nové sezony Ligy mistrů vítězně. Doma splnili roli velkého favorita a severoirský Belfast porazili hladce 4:0. To druhý finalista play off Sparta na svém ledě v hale Fortuna proti dánskému Aalborgu nečekaně klopýtla. Ani dvě trefy kapitána týmu Michala Řepíka nepomohly, pražský tým prohrál 2:3.

Foto: Vít Šimánek, ČTK Sparťanský útočník Roman Horák a brankář Aalborgu George Sörensen.Foto : Vít Šimánek, ČTK