HOKEJ ONLINE: Sparta v Lize mistrů končí. Třinec je v těžké situaci, manko roste

Dva zápasy českých zástupců měly být na programu dnes v rámci pátého kola skupin Ligy mistrů, zůstal však jediný: Davos - Třinec (od 19:45). Duel Jukurit - Sparta se hrát nebude. Pražané neodletěli do Finska kvůli poruše letadla, a protože zápas nemohl být sehrán v průběhu následujících 24 hodin, finský celek zvítězil 3:0 kontumačně a Sparta v soutěži do play off nepostoupí. Třinec hraje o zachování postupových šancí na ledě vedoucího Davosu, na který z třetí pozice ztrácí čtyři body. Na druhou Skellefteu mu schází tři body. Vysílá Sport2, online na Sport.cz.

Foto: Václav Šálek, ČTK Třinecký Marko Daňo (vlevo) oslavuje s Tomášem Marcinkem gól vstřelený Brnu, vpravo překonaný gólman Komety Dominik Furch. Ilustrační foto. Foto : Václav Šálek, ČTK