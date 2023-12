Je to hratelné, popasovali jsme se s tím dobře, mínil po těsné porážce ve Švýcarsku Peterek

„Takový výsledek z venkovního zápasu, navíc po tak dlouhé cestě, je přijatelný. S tím můžeme doma něco udělat. Bylo tam hodně šancí na obou stranách, nějaké tyčky z naší i z jejich strany. Dali jsme na začátku gól, což nám pomohlo, ale škoda, že jsme pak nepřidali další. Ale je to hratelné,“ vykládal útočník Vítkovic Jonáš Peterek.

Skóre utkání otevřel už ve 2. minutě po pohledné kombinaci ve střelecké formě hrající Marcel Barinka, švýcarský tým s Čechy Romanem Červenkou a Martinem Frkem v sestavě ale skóre ještě v úvodní třetině otočili. Ve druhé třetině měli domácí velký počet šancí, které hosté občas likvidovali s velkou dávkou štěstí. „Bylo tam,“ usmál se Peterek.

„Výborně zachytal Klimson (Lukáš Klimeš) a bylo tam i pár výborných obranných zákroků, třeba když Stuart Percy zachránil gól. Bylo to štěstí spojené s obětavostí a brankářem. Byl to takový spíše finský hokej. Hodně útočný, bruslili. V jejich týmu je hodně šikovných hráčů, takže si ty šance dokázali vytvořit. Myslím si, že jsme se s tím ale dokázali vcelku popasovat,“ zdůraznila nedávná posila Vítkovic.

Foto: Christian Merz, ČTK/AP Yannick Lennart Albrecht z Rapperswil-Jona Lakers a vítkovický Marek Kalus bojují o puk v úvodním zápase čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů

Do Ostravy přišel 22letý útočník Peterek z finského týmu JoKP Mestis ve stejnou dobu, kdy Vítkovice získaly také Marcela Barinku, který už má ve statistikách zapsány čtyři extraligové a jeden gól v Lize mistrů.

V kolonce stejně starého Peterka svítí po šesti utkáních v extralize a dvou v Lize mistrů jediná asistence. „Doufám, že ty body a góly přijdou co nejdříve. Musím se do těch šancí začít dostávat, a když už v nich budu, tak je proměňovat,“ uvedl syn sportovního ředitele HC Oceláři Třinec Jana Peterka.

Svůj návrat do Česka, nikoliv však do třinecké organizace, tak pochopitelně doma konzultoval. „Říkal mi, že je to hlavně moje volba, ať se rozhodnu, jak chci. Takže mi do toho nějak moc nekecal,“ usmíval se Peterek.

„Jsem z Havířova, Ostrava je kousek. Taťka taky začínal svou kariéru ve Vítkovicích, takže jsem za tu nabídku byl fakt rád. Ve Finsku jsem byl už druhý rok a mým cílem bylo vždy hrát co nejvyšší soutěž. O nabídce z Vítkovic jsem chvíli přemýšlel, ale převážilo, že chci hrát nejvyšší soutěž. V sezoně se může stát cokoliv, takže jsem nechtěl čekat na to, co se stane po ní,“ popisoval svou cestu do Ostravy Peterek, jehož za pár týdnů bude čekat možná největší klubové utkání kariéry.

V úterý 26. prosince přijede jako hráč Vítkovic do Třince, kterému z pozice sportovního ředitele šéfuje jeho otec Jan Peterek. „Možná budou rodiče fandit Třinci a pak ještě mně osobně. Ale spíše si myslím že to doma nebudeme moc řešit a táta mě nechá v klidu,“ pousmál se Peterek.

S Vítkovicemi mají aktuálně navíc trochu jiné starosti. Dvanáctá pozice s osmibodovou ztrátou na jedenáctou Plzeň a pouze tříbodovým náskokem na poslední Mladou Boleslav není to, co by v ostravském klubu chtěli zažívat.