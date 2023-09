Domácí začali před takřka čtyřmi a půl tisíci diváky aktivně a velkou šanci měl v úvodu Zohorna, ale neuspěl. V páté minutě fauloval Ulriksen Radila a jeho zákrok posoudili sudí jako zásah do oblasti hlavy a krku. Pro zkušeného norského beka to znamenalo trest na pět minut a do konce utkání. Mstitel Kousal obdržel dvouminutový trest, v následné přesilovce se prosadil ranou bez přípravy z kruhu Hyka a otevřel skóre.