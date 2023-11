Škoda, že se nám v extralize nedaří jako v Lize Mistrů, mrzí vítkovického Šimíčka

První utkání play off se hraje v úterý ve Finsku (14. listopadu od 17.30 hodin), odveta je na programu za týden v Ostravě (úterý 21. listopadu od 18 hodin). „Postoupili jsme do play off z devátého místa. Nevím, jestli to hodnotit jako úspěch, nebo jako neúspěch. Důležité je, že jsme se dostali dál a jsme za to rádi. Určitě bychom měli o to větší radost, kdyby se nám i v české extralize dařilo tak, jako v Lize mistrů,“ hodnotil vítkovické počínání v uplynulých týdnech sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček.