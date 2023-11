Tady šlo o zdraví! Takový led jsem ještě nezažil, kroutí hlavou vítkovický Šimíček

„Dost nás to mrzí, protože jsme se na tenhle zápas těšili. Ale na druhé straně musím říct, že to bylo správné rozhodnutí. Led opravdu nebyl ve stavu, aby se na něm mohlo hrát utkání,“ uvedl Šimíček.

"Na takovém ledě by to byl risk se zdravím hráčů i rozhodčích," prozradil o problémech v Lahti sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček. Dohrávka v náhradním termínu nebyla v řešení, regule CHL jí vůbec nepřipouští. Jediným řešením byla a je kontumace https://t.co/7XiLC9ZUbO

„Jenže to celý problém jenom zhoršilo, protože na ledě kvůli tomu vznikly velké hrboly. Byl jsem po celou dobu v kontaktu s generálním manažerem Pelikánů Janne Laukkanenem a pak i s majitelem klubu Pasi Nurminenem. Na straně Lahti byla znát velká snaha o to, aby byl led uveden do způsobilého stavu a utkání se dohrálo. To samozřejmě bylo i naším přáním, protože jsme tenhle zápas chtěli odehrát,“ líčí Šimíček.