Už jsem přemýšlel o konci kariéry, připustil Graňák. Pak ale zavolala Sparta

Po brzkém vypadnutí Plzně z loňského předkola play off nehrál Graňák utkání skoro půl roku. „Fakt ostrý start. Měl jsem obavy, ale v něčem je lepší skočit do zápasů hned takhle brzy, po třech trénincích. Necítil jsem se úplně zle," říkal bývalý hráč Rögle, Hradce Králové nebo Karlových Varů.

Na novou sezonu se připravoval s mateřským Trenčínem. „Je to domov, ale hrát se mi tam moc nechce. Rád odděluju pracovní a osobní život. Už jsem uvažoval i o konci s hokejem. Kariéra není nekonečná, vrchol mám za sebou," připustil rodák z Havířova, který má i český pas.

O to více ho překvapilo, když se ozvala Sparta. „Už jsem měl přeci jen na stole smlouvu v Trenčíně, protože dlouho nepřicházela žádná zajímavá nabídka. Ale pak zavolal sportovní ředitel Jaroslav Hlinka, což mě potěšilo," popisoval.

Ve hře je i prodloužení měsíční zkoušky, to však zatím zkušený obránce neřeší. „Vážím si důvěry. I kdybych skončil po tom měsíci, tak naštvaný rozhodně nebudu," usmíval se. Teď hlavně chce pomoct Spartě zlepšit výsledky v Lize mistrů. „Vyhlídky na postup jsou nic moc. Ale prohráli jsme dvakrát velmi těsně, takže nikde není napsáno, že bychom si z venkovních duelů proti stejným soupeřům nemohli odvézt dvě vítězství," mínil Graňák

Poprvé do soutěžního utkání ve sparťanském dresu naskočil i gólman Josef Kořenář, který tentokrát dostal přednost před Jakubem Kovářem. „Oproti páteční porážce s dánským Aalborgem tohle utkání bylo určitě lepší. V útoku se ale akce snažíme moc vyšperkovat. Chce to víc střel a tlak do brány," hodnotil Kořenář, jenž si připsal 25 zákroků.