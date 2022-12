Výsledek bereme, jen vedení jsme měli udržet, zní z Hradce. V Zugu chce zopakovat historii

Nejprve to vypadalo, že si Mountfield v utkání moc nezaútočí. Už v prvním střídání formace Jana Kováře, českého kapitána Zugu, nepustila domácí z pásma. „Do duelu jsme vstoupili s přílišným respektem a soupeř ukazoval kvalitu," mínil trenér Východočechů Tomáš Martinec. Hradec se ale po inkasování osmělil. Nejprve hrozil z brejků a ve druhé i třetí třetině byl také více na puku.

Jeho svěřenci si připsali 52 střeleckých pokusů, z toho jich však jen 22 prošlo na švýcarskou reprezentační oporu Leonarda Genoniho. Zbytek mířil vedle nebo do bloků. Nakonec se však dočkali dvou slepených tref v 56. a 57. minutě. Trápení v zakončení prolomili dvěma góly z předbrankového prostoru. „Říkáme si pořád, že musíme chodit víc do branky. Potřebujeme takové špinavé góly," mínil Lukáš Cingel, který se tečí zasloužil o vyrovnání.

Hned o pár střídání později zužitkoval Okuliarovu práci Zachar. „Byl to Oliverův gól, mně jen stačilo plácnout puk do sítě," popisoval. Právě Zachar patří k nejrychlejším hráčům Hradce a dělal svým pohybem švýcarskému soupeři problém. „Jsme hodně bruslivý tým. Někdo si možná myslí, že jsme až krasobruslaři, ale umíme si občas nahrát i do hokejky," smál se s odkazem na svou trefu.