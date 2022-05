Jenže kdyby Král funkci opustil až za dva roky, na řádné volební konferenci by se vybíral nejen jeho nástupce, ale i celý výkonný výbor. Vedení hokejového svazu však pro letošní červen neupravilo statut konference na volební, takže zůstane jen hodnotící. Co to v praxi znamená? Že současný výkonný výbor dojede mandát až do roku 2024.