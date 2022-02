Hokej si v červnu místo Krále zvolí nového prezidenta, výkonný výbor ale zůstává

Jenže odehraje se v červnu tak zásadní proměna, po které mnozí volají? Ano, bude se hlasovat o novém prezidentovi, ale zbývajícím deseti členům výkonného výboru, tedy jakési hokejové vlády, dál mandát zůstává až do roku 2024.

"Tomáš Král odstupuje, jeho místo je volné a zvažovaly se dvě možnosti. Buď pokračovat v provizorní režimu do řádné volební valné hromady v roce 2024 s tím, že by si pravomoci rozdělili viceprezidenti, nebo byla druhá možnost, že v rámci letošní hodnotící konference proběhne volba prezidenta. A tuto druhou možnost výkonný výbor jednomyslně schválil," řekl pro Sport.cz tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund

Tedy čtvrteční rozhodnutí nelze brát tak, že by se v červnu chystala revoluce a delegáti by měli hlasovat o zcela novém vedení, byť by v něm mohli být i stávající členové. Volit se bude "pouze" prezident, kterého může navrhnout kdokoliv z členů svazu, což jsou kluby či kraje. Může jim tedy být zvolen i současný člen výkonného výboru.