"Mluvil jsem o něm opravdu dlouho s Ollim Jokinenem (trenér Jukuritu) a říkal jsem mu, že tady máme poměrně dost mladých hráčů. On mi ho opravdu hodně doporučoval. A já jeho názoru věřím. Libor přišel do nové země i soutěže, ale odehrál skvělou sezonu a udělal ve všech ohledech zase krok dopředu. A já ho chtěl proto vidět. A že je jeho táta mým asistentem? To je úplně v pohodě. Je to o tom, že jeho syn odvádí dobrou práci, o ničem jiném," prohlásil Jalonen.