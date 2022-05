Ocenil, že se reprezentanti snaží hrát pospolu. „Blízko sebe, a to jak v útoku, tak v obraně, kde častým blokováním střel ulehčujeme práci nejen gólmanovi, ale vlastně celému týmu," mínil Sklenička. Všechny tyto faktory rozhodly o rekordní výhře nad Švédskem „Trenér nám v šatně řekl, že jsme dokázali dát dohromady týmový hokej s českou DNA. Druhou věcí je, že jsme opravdu hodně bruslili, a když budeme takhle intenzivně jezdit, dostaneme se spolehlivě do šancí," připouštěl.

Helsinský klub, který nepodal přihlášku do KHL a nebude hrát příští sezonu nikde, zrušil všechny kontrakty a hráči jsou tak volní, aby mohli podepsat kdekoli jinde. „Rád bych zůstal někde v cizině, na ruskou soutěž už ale nekoukám," líčí Sklenička, který by se nebránil finské lize, kde dohrával sezonu.

Brzy po zahájení ruské invaze na Ukrajinu mu bylo jasné, že se Jokerit do KHL už nevrátí. „Taky s ohledem na národní tým jsem nechtěl mít už koncem února po sezoně, proto jsem začal řešit, jestli bych ještě někde mohl hrát. Poslední den přestupového období se pak upekl můj odchod do Kärpätu Oulu," líčil Sklenička.

Podstatnou roli v tom sehrál trenér Lauri Marjamäki z Jokeritu. „Zavolal, že ho tam podepsali do konce sezony jako hlavního kouče, tak jestli bych tam nechtěl jít s ním. Bohužel jsme to nedotáhli dál než do čtvrtfinále ligového play off. Série proti Ilvesu se ale hrála v hale, která bude v květnu hostit mistrovství světa," přiblížil Sklenička, jemuž by případná čtvrtá účast na MS v řadě pomohla získat větší možnosti při výběru dalšího angažmá.