Z reprezentantů přítomných na ostravském kempu, kteří dosud ještě nezasáhli do přípravných utkání, ve čtvrtek už naskočili útočníci Červenka, M. Stránský a M. Špaček i obránce Šulák. A patřili k nejlepším.

Další dva hráči, kteří se také tento týden nově zapojili do přípravy před MS, brankář Langhamer či útočník H. Zohorna, by se na ostravském turnaji měli představit o víkendu. Centr Krejčí v Ostravě s mužstvem zatím jen trénuje a do zápasů nezasáhne.