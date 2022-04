Zábranský: Šalé mi připomíná Nečase. Musí přes léto jíst hodně masa a my mu pomůžeme do NHL

Co říkáte na jeho výkony na světovém šampionátu v Německu?

Dělá mi velkou radost. Eda je jeden z největších talentů u nás. Hodně mi připomíná Martina Nečase. A stejně jako jsme pomohli Martinovi Nečasovi do NHL, tak budeme v Kometě dělat vše pro to, abychom tam pomohli i Edovi. Na to, že je to ročník 2005, má obrovský talent. Jen bude muset přes léto jíst hodně masa, aby přibral a měl svaly.

Můžete Nečase a Šalého porovnat?

To moc nechci. Oba mají své obrovské přednosti, oba mají fantastické rodinné zázemí. Jsou – a to berte trochu s nadsázkou – ve vynikajícím klubu a my chceme těm klukům pomáhat. U Martina Nečase jsem z pozice majitele a tehdy i trenéra dělal s Martinem Eratem i Markem Kvapilem vše pro to, abychom mu vstup do dospělého hokeje co nejvíce usnadnili. A ten plán máme i s Edou.

Však jste ho vzal už ve čtrnácti na trénink áčka, že?

Je to tak. Chtěl jsem ho vidět, jak si povede. Dal jsem mu cvičení tři na tři a on tenkrát hned vymetl víko. Peter Mueller za mnou přijel a ptal se, kdy bude hrát. Já mu odpovídal: Sorry, on nemůže, ještě neměl patnáct!

V uplynulé sezoně už dostal deset zápasů v extralize. Zvednete mu teď prostor?