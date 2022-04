Už vidíme medaili před sebou, sní po postupu do semifinále dvougólový Soukup

Útočník Marek Soukup vstřelil důležitý první gól zápasu. Pak se čeští hokejisté do osmnácti let uklidnili a Švýcary porazili jednoznačně 8:0. Postoupili tak do semifinále mistrovství světa v Německu. „Už vidíme medaili před sebou, ale ještě to bude ohromně těžké," říkal po utkání Soukup, který se trefil dvakrát a odnesl si ocenění pro nejlepšího hráče duelu.

Foto: @ twitter Hokejový nároďák Marek Soukup před švýcarskou brankou. Foto : @ twitter Hokejový nároďák

