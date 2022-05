Schyluje se k senzaci? O nominaci na hokejové MS se hlásí nečekané jméno

Podoba českého národního týmu pro mistrovství světa se pomalu začíná dávat dohromady. A k překvapení mnohých fanoušků se zdá, že v konečné nominaci by se mohl objevit i teprve osmnáctiletý zadák David Jiříček. A tak jsme se na něho zaměřili v hokejovém pořadu Příklep na Sport.cz. „Teď v té Ostravě mě šokoval, co si dovolil jako poslední hráč na modré čáře,“ chválí Václav Nedorost, který také naskočil do extraligy v šestnácti letech a později si zahrál i v NHL.

V nominaci českého národního týmu se schyluje k velké senzaci. Pasáž z pořadu Příklep na Sport.cz.Video : Sport.cz

Článek „Jeho sebevědomí bych chtěl mít, když jsem takhle začínal," pokračuje sportovní manažer Mladé Boleslavi, který si o skladbě národního mužstva pro šampionát povídal s redaktorem Práva Martinem Kézrem a moderátorem O2 TV Sport Honzou Homolkou. Přitom to pro Jiříčka vypadalo na velice smolnou sezonu. Hned na úvodním klání s Kanadou v rámci mistrovství světa dvacítek si poranil koleno a musel na operaci. Turnaj se nakonec nedohrál a nadějný bek by se tak možná mohl podívat na náhradní šampionát juniorů v srpnu. Národní tým bez Dmitrije Jaškina. Co stálo za prudkou změnou situace ruského rodáka v českém týmu? Diskuse z pořadu Příklep.Video : Sport.cz Mezitím by se však mohl prosadit i mezi dospělými, přestože do přípravy měl podle všeho naskakovat spíše v rámci získávání praxe mezi zkušenějšími spoluhráči. Nakonec by se mohlo stát, že naopak pojede na mistrovství na úkor některého z nich. Více najdete ve videu z pořadu Příklep, který se natáčí v hokejovém studiu Sport.cz. Pořad Příklep s Václavem Nedorostem a Martinem Kézrem.Video : Sport.cz MS 2022 PŘÍKLEP: Kdo jsou největší české posily pro hokejové MS?

