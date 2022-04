„Jeden vstřelený gól ve dvou posledních zápasech je málo, na to se musíme zaměřit. Těžko se mi hledají slova, moc šancí jsme neměli. Chtěli jsme se vrátit na vítěznou vlnu, ale Slováci byli lepší," přiznal ve vysílání Radiožurnálu kapitán Jan Ščotka.

„Ničím jsme si nepomohli. Slováci byli hokejově lepší i gólově produktivnější, z naší strany to nebyl povedený zápas. Musíme se poučit, tlačit se do branky a věřit, že nám to tam začne opět padat. Na vedoucí branku soupeře jsme rychle odpověděli, ale ve druhé třetině jsme dostali dva góly, což domácí uklidnilo.Pak už s nimi bylo těžké hrát," sdělil pro ČTK útočník Jiří Černoch.