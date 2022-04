Tříbodový Havránek po snížení Jihlavy: Zjednodušili jsme přesilovky a konečně fungují!

Utkání dlouho mělo stejný průběh jako druhý duel série. Rytíři měli v úvodu více ze hry, ale do vedení šla Jihlava po schované střele Filipa Eliáše. Hosté opět dokázali dvěma slepenými góly na začátku druhé části skóre otočit, tentokrát to však Duklu nepoložilo. „Nesměli jsme se sesypat. Řekli jsme si, že to nevadí a hned jsme odpověděli," těšilo Tomáš Havránka.