Fotogalerie Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Švédský brankář Jhonas Enroth a Matěj Stránský. Foto : Jaroslav Ožana, ČTK Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Zleva Linus Karlsson ze Švédska, brankář Marek Langhamer a Michal Jordán. Foto : Jaroslav Ožana, ČTK Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Čeští hokejisté se radují z gólu.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Jsem za to samozřejmě rád, ale nechci mluvit o nějakém výjimečném zápase pro sebe. Dali jsme skoro všechny šance, co jsme měli. Krásně to tam napadalo, puky se správně odrážely. Ve skvělé atmosféře jsem si každopádně takové utkání vážně moc užil a diváci, kteří byli super, určitě taky," říkal Holík.

Po závěrečném hvizdu při loučení se soupeřem přátelským poplácáním konejšil švédského brankáře Jonase Enrotha. „Asi to mají nějak rozdělené a dané, že nebude chytat zítra s Finy, tak ho to nechali trenéři vypít až do dna. Bylo mi ho až líto. Nevidím mu do hlavy, ale určitě by tam párkrát s chutí roztřískal hokejku," líčil Holík.

„Udržel jsem se celý zápas v dobrém pohybu v dobrém pohybu a myslím, že Švédové dost nestíhali, ale to bylo také těmi góly, protože tým, co tolikrát inkasuje, jde pak trošku psychicky dolů," tvrdil Holík Pochvaloval si spolupráci v lajně s Hynkem Zohornou. „Známe se už z Brna. Je to nesmírně rychlý a šikovný hráč. Perfektně jsme si vyhověli Umí dát gól, umí nahrát a pro mě platí, že čím rychlejší křídlo mám, tím lépe," usmál se hráč Komety.

„Měli jsme v koncovce i štěstí," řekl, ale připustil, že štěstí přeje připraveným. „Snažíme se pracovat na tom, abychom byli. Pilujeme systém, abychom plnili, co je potřeba. Když vidíme, že funguje, pak mu i věříme a nikdy nevymýšlíme na ledě blbosti," ocenil.