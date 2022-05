Jordán touží uspět o to víc, že má na kontě tři čtvrtá místa z velkých akcí. Ať už šlo o šampionáty v letech 2014 a 2015 či ZOH v roce 2018. „To je minulost. Co bylo, to bylo, už není potřeba nad tím přemýšlet. V kabině máme motto, že bychom měli žít přítomností. Proto se snažíme být nachystání na Kanadu. Jsme rádi, do jaké jsme se dostali pozice. Když do toho zase půjdeme všichni společně, snad zvládneme i ten další zápas," říká.

Klíčový je podle něj charakter národního týmu, který se dotvořil v Tampere po ostudné porážce s Rakušany před jedenácti dny. „Sami jsme si v kabině spoustu věcí vyříkali. Ono je strašně lehké prohlásit, že budeme hrát obětavě, ale jen u toho skončit nemůžeme. Potřebujete to opravdu dělat, hrábnout jeden za druhého," míní 31letý obránce.

Všichni hráči drží pospolu. „Myslím, že každého strhne, když najednou vidíte, jak i kluci, kteří dělají body, zablokují dvě střely. Pak všichni padají do střel, ani netušíte, kolik lidí tady doktor po zápase šije... Tohle strhne celé mužstvo, když vidíte, jak to druhého bolí, ale stejně to udělá," vypráví Jordán.

Sám nemá problém jít v tomto směru příkladem třeba i na tréninku. „Je to možné, že třeba i tohle týmu pomáhá. A jestli ta bolest pomůže k tomu, že odjedeme s medailí, pak za to všechno rozhodně stojí. Vždycky jsem razil motto, že jak trénuješ, tak i hraješ. A nesnažím se to měnit," prohlašuje Jordán, jenž absolvoval celou přípravu od půlky března.

„Celý proces tvorby týmu byl hodně dlouhý, teď můžeme být rádi, kde jsme. Nezdá se to, ale jsem s nároďákem už devět týdnů a došel jsem až do posledních dvou dnů mistrovství. Kdybych ale nevěřil, že budeme mít dobrý tým a uděláme úspěch, do přípravy bych ani nenastoupil," tvrdí Jordán, jenž cítí, že se během šampionátu zlepšuje i jeho výkon.