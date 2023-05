Jenže to, co předváděli Chytil se Sedlákem – rychlost hry, šikovnost, odhodlanost vyhrát – na tom teď bude muset pracovat celý mančaft.

Kdo se z mého pohledu v tuhle chvíli nahradit nedá, jsou Kubalík s Červenkou. Kubalík plní přesně to, co řekl před mistrovstvím světa. Tedy že bere odpovědnost za góly na sebe, že bude střílet a snažit se to tam sypat. Bylo to dost troufalé vyjádření, ale on to opravdu dělá. Hraje úžasně.