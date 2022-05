Finskou metropolí hodně rezonuje kauza spojená s kanadskou trenérkou německého nároďáku Jessicou Campbellovou, které se slovenská reportérka Barbota Žiačiková zeptala, jaké to je být atraktivní ženou, když je okolo ní tolik přitažlivých mužů.

A tady po tom rozhovoru se Kanaďanka urazí a odejde? Přijde mi to zbytečné, mohla odpovědět trochu s nadhledem. Na slovenskou novinářku bych všechno neházel. K mužskému hokeji ženy patří už delší dobu. My v Česku máme ženské rozhodčí, na šampionátu dvacítek pak byla fyzioterapeutka.

Možná chce někdo za každou cenu vidět korektní jednání, já si ale myslím, že to je o přístupu. Jste v určitém kolektivu lidí a měli byste mít nadhled a vtip dokázat odpovědět. Hokej je pořád zábava. Nejen pro diváky, ale i hráče a trenéry.

Snad se nedočkáme nařízení o povinných kvótách žen na střídačce. To mi přijde to samé, jako kdybychom chtěli mít z žen dřevorubkyně, koupili jim sekery a řekli jim, ať začnou kácet. No nebudou! Můžou tam stát, můžou nám pomáhat, ale stromy kácejí chlapi.