„Zápasy tady jsou pro mě hodně jiné, než jaké jsem letos zažíval v NHL, kde jsem byl v permanenci střel. Snažím se různě hýbat, když nemám dlouho zákrok, abych se nějak udržel v tempu a provozní teplotě. Důležitá je koncentrace, na to jsou zápasy s papírově slabšími celky náročné," říká Vejmelka.

Z nepovedené premiéry se i poučil. „Hraje se na širším kluzišti než v zámoří i trošku jiný styl hokeje. Snažím se s tím popasovat a dělám, co můžu, abych maximálně pomohl týmu nedostávat góly, když už na mě něco projde," vykládá český gólman číslo jedna.

„Hlavně jde o to neudělat nějakou zbytečnou chybu," tvrdí Vejmelka, jemuž v sobotním zápase s Norskem dvakrát pomohla i tyčka. „Musím zůstat ve střehu. Když už něco přišlo, nebezpečně to tam lítalo před bránou. Možná jsme se chvílemi zatáhli až moc, ale díkybohu to Norové nepotrestali a došli jsme za potřebnou výhrou celkem v klidu," uvažuje.