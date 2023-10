Český hokej začíná od nuly. Na novém instagramovém účtu spouští soutěž o vstupenky na MS

„Budeme mít svoje nové sítě. Nechte to na nás,“ prohlásil na konci června prezident Českého hokeje Alois Hadamczik poté, co svaz kvůli konci spolupráce s marketingovou společností s BPA přišel o profily se statisíci sledujícími. Trvalo to přes tři měsíce, než svaz založil na Instagramu nový účet. Teď na profilu ceskyhokej.cz rozjíždí kampaň směrem k mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Hokejisté české reprezentace.

Před domácím šampionátem to byla tvrdá rána. Svaz se rozhodl neodkoupit, podle generálního sekretáře Jana Černého za přemrštěnou částku, od BPA profily národního týmu. Ty měly na Facebooku, Instagramu, Twitteru a Tik-Toku dohromady téměř 700 tisíc sledujících. Od té doby profil národního týmu na Facebooku neexistuje, svaz přidává příspěvky jen prostřednictvím již existujícího účtu Českého hokeje s 15 tisíci sledujících. Na Twitteru má účet se stejným jménem přes 17 tisíc followerů a nový, v červenci založený účet s tagem @narodnitym jen necelé dva tisíce. A v záři vznikl profil ceskyhokej.cz rovněž na TikToku, kde ho sleduje téměř čtyři tisíce lidí. View this post on Instagram A post shared by Český hokej (@ceskyhokej.cz) Účet se stejným názvem teď svaz založil také na populární síti Instagram. „Samozřejmě jsme se snažili získat zpět na Instagramu i uživatelské jméno @narodnitym, ale to bohužel aktuálně není k dispozici, a tak jsme se rozhodli jít vlastní cestou. Budujeme tak nový ekosystém našich sociálních sítí," uvedl v tiskové zprávě obchodní a marketingový ředitel Českého hokeje Ondřej Šnaidauf. „Pokud se nám podaří získat v budoucnu i uživatelské jméno @narodnitym, do tohoto ekosystému ho určitě zapojíme," pokračuje Šnaidauf. „Můžu fanouškům slíbit, že na našem novém profilu najdou obsah, na který byli zvyklí z předchozích sezon," přislíbil. S novým profilem svaz spouští soutěž o vstupenky na české zápasy mistrovství světa v pražské O2 areně. „Chtěli jsme hokejové fanoušky ocenit za jejich trpělivost," líčil Šnaidauf. Za každých 10 tisíc sledujících na novém profilu obdrží tři fanoušci po dvou vstupenkách na české zápasy na šampionátu. Celkem svaz nadělí až 60 vstupenek, poslední slosování totiž proběhne po dosažení mety 100 tisíc sledujících. Za mantinelem O Růžičkově návratu pod reflektory, podivné propagaci MS a nastartované Vervě Otázkou však je, jestli se podaří tohoto vysokého cíle dosáhnout. „Instagram jako sociální síť už tolik neroste, bude pro ně složité dojít k téhle vytyčené metě. Budou muset být ultra kreativní," upozornil pro Sport.cz marketingový expert Vilém Franěk. Za úvodní prezentaci ale marketingové oddělení svazu pochválil. „Procesně zvolili správnou cestu. Je to udělané moc pěkně skrz spolupráce s hráči či kluby. Je jasné, že tenhle cíl nechtějí splnit hned. Mají připravenou dobrou strategii včetně soutěže o vstupenky," ocenil Franěk. „Lístky jsou však zatím jediné téma, které se dá takhle dlouho před šampionátem prezentovat. Veřejný zájem o mistrovství bude až v dubnu nebo květnu," dodal. Za dvě hodiny od založení nový profil získal přes 4200 sledujících a noví followeři přibývají každou sekundou.