„Toto téma opravdu ještě někoho baví? K čemu je toto dobré? Je to cirkus a nic jiného. Neuznávám světový šampionát bez Rusů. To nejsou žádná mistrovství světa. Jsou? Nejsou!" říká v anketě slovenského deníku Pravda 62letý někdejší útočník Igor Liba, jenž s československou reprezentací získal dvě medaile na ZOH a pět na světových šampionátech.

„Teď bylo MS v krasobruslení v Japonsku, ale můžeme my vůbec mluvit o nějakém sportovním vrcholu? Pokud tam chybí nejlepší, pak asi ne. Taková je politika, politici rozhodují o všem, škoda mluvit," míní prešovský rodák a majitel Zlaté hokejky z roku 1984, který vyhrál dvakrát domácí nejvyšší soutěž s Jihlavou i s Košicemi.

Kouč Vladimír Vůjtek, jenž v minulosti trénoval reprezentace Česka i Slovenska, které na MS 2012 dovedl ke stříbru, vidí současnou situaci jako politickou otázku, do které by se nerad pouštěl.

„Byl tam silný tlak politiků, jinak to asi ani nešlo. Hokej je sport, a pokud hráči na to mají výkonnost, asi by na mistrovství světa měli jít. Každý si ale myslí jiné, náš Dominik Hašek má naprosto odlišný názor," připomíná postoj gólmana olympijských šampionů z Nagana.