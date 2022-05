Tampere (od našeho zpravodaje) - "Nevím, nevím. Fakt nevím," začal Červenka, jediný český střelec, pozápasový rozhovor.

Kdy se tedy zápas zlomil?

My jsme měli rozhodnout mnohem dřív. Dát další gól, aby se nemuselo hrát do poslední minuty, kdy to tam Rakousku spadlo.

Nebyl výkon od vás laxní?

Nevím, nedokážu to tak rychle posoudit. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale nevím, jestli jich bylo dost. Asi ne. Oni nehráli špatně, ale asi jsme si těch šancí měli vytvořit víc. Nebo dát víc gólů, aby to nedopadlo tak, jak to dopadlo.

Experti Sport.cz hodnotí v pořadu Příklep extra porážku českých hokejistů s Rakouskem na MSVideo : Sport.cz

Neproměnili jste ani jeden nájezd. Jak jste viděl ten váš?

Nevím. Na nájezdy už jde člověk psychicky nalomený, protože ten zápas měl téměř pod kontrolou nebo spíš tahal za delší konec. Je to prostě nepříjemné. Musíme se oklepat a jít dál.

Budete k týmu jako kapitán mluvit, nebo každý ví, co za průšvih se stalo?

Určitě si sedneme. Určitě budeme mluvit a budeme to řešit.

Mluvil jste už o přestávce?

To, co se dělo v kabině, nebudu říkat ven. Věřili jsme, že ten zápas dotáhneme do vítězného konce, což se nepovedlo. Ale tak rychle po jeho konci to neumím zhodnotit. Je to čerstvé. Turnaj je ale dlouhý, rozhodně však musíme být lepší.

Ovšem potřetí to nebyl důstojný výkon.

Veselý nejsem, když se prohraje... Nemyslím si, že by se někdo na něco vykašlal. Budeme muset o tom mluvit, podívat se na určité věci.

PŘÍKLEP EXTRA - Hokejové studio k zápasu Česko - RakouskoVideo : Sport.cz

Jak pomůže příjezd David Pastrňáka, který může tým okysličit na ledě i v kabině?