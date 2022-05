Tampere (od našeho zpravodaje) - Už první třetina naznačila, jaké to z české strany bude. Hra byla rozháraná, nervózní a se spoustou nepřesných nahrávek. Křeč sice mohl utnout Matěj Stránský, avšak jeho branku z osmé minuty rozhodčí po přezkoumání na videu neuznali, neboť Tomáš Hertl bránil rakouskému gólmanovi v zákroku. Tým nenakoply ani dvě přesilovky za sebou, a tak uklidnění přinesl až kapitán a nejproduktivnější hráč mužstva Roman Červenka. Obránce Tomáš Kundrátek vyhrál souboj u mantinelu, puk se dostal k Matěji Blümelovi, který s přehledem naservíroval najíždějícímu Červenkovi.

Jestli první třetina přinesla jen minimum vzruchu, pak ta druhá – vyjma Krejčího tyčky – téměř nic. Byl to mdlý výkon, hráči z NHL téměř neviditelní a až se trochu sarkasticky chtělo říct, že jestli tohle vidí David Pastrňák, tak možná vůbec do letadla směr Tampere nenastoupí.

Ani Karel Vejmelka, který při zranění Lukáše Dostála opět dostal v brance příležitost, neměl příliš mnoho práce. Oživení nepřinesl ani Hynek Zohorna v lajně s Hertlem a Vránou. Byť v ní nejspíš jen zaskakoval, protože k tomu dál hrál i v té "své" čtvrté. Vlít tedy energii do zatím trápící se formace bude nutné jinak.

"Představoval jsem si to s vítězným koncem a českou hymnou na závěr. Zápas měl být rozhodnutý daleko dřív. Šance jsme na to měli a měli jsme je proměnit. Na můj vkus tam bylo málo střel. Přišlo mi, že jsme hráli okolo brány, netlačili jsme se do předbrankového prostoru. Tedy tam, odkud se střílí góly," řekl obránce Michal Kempný, jenž se k týmu připojil teprve v pondělí večer.