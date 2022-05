Šestatřicetiletý útočník se při bronzové party ujal role dýdžeje. „Nejdřív si každý mohl pustit co chtěl, než jsem k tomu přišel já. Pak už jsem tam nikoho nepustil," smál se. Při oslavách si hráči dali pivo, které zrovna bylo po ruce. „Pili jsme české pivo, ale i finské nebo i belgické," popisoval Červenka, který po posledním utkání turnaje stihl shodit plnovous. „Během šampionátu jsem neměl sílu ani čas se oholit. Až během oslav jsem si chvilku odskočil, abych nějak vypadal," vysvětloval.

A oceňoval, že díky Jalonenovi byli domácí fanoušci v Tampere na české straně. „Jejich podpora byla fajn. Ale jinak atmosféra nebyla moc speciální. Asi je to tím severem. U nás se fandí daleko víc," mínil zkušený forvard.

Slávistický odchovanec si kromě zlata z roku 2010 užil i zisk bronzu o rok později. Z následujících pěti šampionátů a tří zimních olympijských her, včetně těch letošních, ale odjížděl s prázdnou. „Cítil jsem, že je potřeba udělat nějaký úspěch. Kvůli nepovedené olympiádě jsme chtěli ukázat, že český hokej není tak špatný. Jsme rádi za bronzovou medaili, ta pro nás znamená hodně," říkal Červenka.

Útočník švýcarského Rapperswilu navíc ovládl kanadské bodování turnaje. Nasbíral parádních 17 bodů za pět gólů a dvanáct asistencí. „Je to skvělé, ale kdyby to nestačilo na medaili, nebral bych své statistiky jako úspěch," připouštěl Červenka a přidal vysvětlení. „Bylo to trochu zvláštní. Jel jsem na šampionát opravdu jen kvůli týmovému úspěchu. Už jsem nehrál třeba o smlouvu v NHL," doplnil.