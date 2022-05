Spokojený a unavený Jalonen si užíval oslavy. Týmový duch byl neskutečný, řekl

V neděli před třetí třetinou polil tým živou vodou. A díky parádnímu obratu mohl s českými hokejisty oslavit zisk bronzových medailí z mistrovství světa. Finský trenér národního týmu Kari Jalonen sám nedokázal popsat, co se v poslední části utkání stalo. Za cenný kov byl však velmi vděčný. „Opravdu jsem si to užil. Jsem spokojený, ale unavený starší člověk. Nejsem zvyklý na takové party, jako byla v šatně a na hotelu.“ usmíval se. Kapitán Roman Červenka ale kontroval: „Kari na to jen není zvyklý, oslavy byly přiměřené,“ rýpnul si do 62letého kouče.

Tisková konference české reprezentaceVideo : Sport.cz

Reklama