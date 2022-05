Tampere (od našeho zpravodaje) - Převzal puk a než ho stačil předat spoluhráči, rozjetý tank ho srazil k zemi. A i když si Matěj Blümel pouštěl opakované záběry, utvrdil se v tom, že nic špatného neudělal a nejspíš ani nic nepodcenil.

"Fakt jsem jen převzal puk a hned jsem ji koupil. Myslím, že tam ten hráč jel s tím, že mě trefí. Ale cítím se dobře, čekal jsem to horší, takže se těším na pondělní zápas proti Americe," řekl Blümel.

I tak to byl incident, který vyvolal vášně a především má stále dohru v zákulisí šampionátu. Chybělo deset minut do konce třetí třetiny, Norsko ztrácelo dvě branky a výrazně přitvrdilo, aby český tým rozhodilo v jeho kontrolovaném výkonu. "Prohrávali a museli něco změnit. Odnesl jsem to já a díkybohu, že jsem byl jen otřesený a dál budu hrát," uvedl Blümel s částečných pochopením.

Kouč Kari Jalonen však hned na střídačce rozhodčím zdůrazňoval, že šlo o faul. A štvalo ho, že sudí ani nešli střet zkontrolovat k videu. Po zápase si na ně stěžoval a v neděli za ním do kabiny dokonce dorazil šéf rozhodčích. Jalonen totiž měl k jejich výkonům výtky nejen v zápase s Norskem. Sestřelení Blümela však jeho zlobu eskalovalo.

"Když jsme viděli záběr z kamery na helmě rozhodčího, tak nám přišlo docela nepochopitelné, že to neodpískal jako jasný útok na hlavu a faul. Na tom videu to vypadalo opravdu špatně, ale Mates je tvrdý chlap a bude hrát," řekl asistent trenéra Libor Zábranský.

Na moment Blümela dokonce napadlo, že by pokračoval v zápase dál. Na střídačce svůj stav konzultoval s doktorem. "Pak jsme ale usoudili, že to nemá smysl a bude lepší, když půjdu do kabiny. Tam mě vyšetřil a všechno v pohodě," řekl Blümel.

A byť si třeba v pořadu PŘÍKLEP EXTRA na Sport.cz postěžoval bývalý hokejista Radek Duda, že nikdo Blümela hned na ledě nepomstil, sám 21letý útočník to viděl i vnímal jinak. Řadu šarvátek v závěrečné desetiminutovce vnímal jako odvetu. "Hertlík za mnou přišel po zápase a říkal mi, jak ho mrzí, že se za mě nepostavil rovnou na ledě, ale že to neviděl. Ale přesně tohle je krásný, že takový hráč mi toto poví. Jsem rád, že kluci závěr zvládli a máme tři body do tabulky."

Z rány je ještě lehce potlučený, nicméně jedno pozitivum na ní našel. Až do včerejška se mu nedařilo v Tampere dobře spát, ale tentokrát prý usnul jako kotě a probudil se až v deset dopoledne.