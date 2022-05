Jak velká je bezprostřední postupová radost?

Máme tady nějakou misi, ale tohle je jen první krůček. Myslím, že to byl náš nejlepší zápas. Soustředili jsme se, byli obětaví a disciplinovaní, nedělali moc chyb. Říkali jsme si, že musíme být sebevědomí. Vlítnout na Němce a ukázat jim, že nemají šanci, a to jsme dokázali.

Byl proto hodně důležitý váš gól z přesilovky hned po 137 sekundách hry?

Rozhodně. Bavili jsme se, že ať se stane cokoli, že chceme mít dobrý nástup a každé střídání se soustředit na sebe. Hned první přineslo německý faul, rozjeli jsme přesilovku mně to tam brzy padlo.

David Krejčí vám nabil báječně, že?

No, moc hezký. Já to od něho ale čekám. Hned jak si puk zastavil puk, věděl jsem, že když mu do něj nepíchnou, přijde mi přesně na hůl. Je neskutečný, jak těžká nahrávka v jeho podání vypadá úplně jednoduše.

Góly z početní výhody byly nakonec klíčové.

Věděli jsme, že speciální týmy mohou rozhodnout. Přesilovky nám vyšly naprosto super, kluci odbránili výborně oslabení a gólman byl neskutečný. Celkově jsme hráli slušný hokej a kontrolovali to.

Nezatrnulo vám ani po německém snížení?

Ani ne, žádné nervy. Nezazmatkovali jsme, i když měl soupeř tříminutový tlak. Po inkasovaném gólu jsme to odmakali, drželi jsme se své hry, pak jim to tam Sméky šoupnul do prázdné.

Cítíte, že jste už blízko medaile?

Zdá se to blízko, ale pořád je hrozně daleko a na tři medaile jsou čtyři adepti. Teď pojedeme zpátky do Tampere a budeme se soustředit na sebe, abychom byli připraveni na sobotu, ať už na nás vyjde kdokoli.

Jak jste se vůbec cítil na skok v Helsinkách?

Já osobně na Jäähalli nemám vůbec dobré vzpomínky, prohráli jsme tu v lednu 2016 čtvrtfinále šampionátu dvacítek s Američany 0:7. O to jsem radši, že to dneska vyšlo, i když v hledišti bylo málo lidí. Tak radši se zase rychle vrátit do Tampere.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK David Krejčí se postaral o třetí gól v německé sítiFoto : Michal Kamaryt, ČTK

Těšíte se tam na lepší atmosféru v hledišti?

Doufejme. Zatím se mi zdá, že máme víc kritiků v Česku než tady fanoušků. Klobouk dolů ale před každým, kdo přijel do Helsinek. Moc děkujeme za podporu a doufáme, že nás v tom nenechají samotné ani o víkendu Tampere.

Co jste udělal ve středu večer s narozeninovým dortem od realizačního týmu?