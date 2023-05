„Kouč Jalonen jako maximalista vyhlíží celkové prvenství, to by se ale muselo sejít všechno včetně velké dávky štěstí. Český výběr je poskládán na základech loňského bronzového, který doplňují volní hráči ze zámoří. Hlavním motorem by měl být kanonýr Kubalík, v probíhající sezóně za Detroit nastřílel 20 branek a přidal 25 asistencí," přemítá Roman Kovařík, expert Fortuny.