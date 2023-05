Hokejisty Švýcarska posílí na MS Hischier a Siegenthaler, Thürkauf dohrál

Hokejisty Švýcarska posílí na mistrovství světa v Rize a Tampere útočník Nico Hischier s obráncem Jonasem Siegenthalerem z New Jersey. Oba jsou podle webu Švýcarské hokejové asociace na cestě do lotyšské metropole a do sestavy týmu kouče Patricka Fischera by se měli zařadit ve čtvrtečním utkání proti Slovensku. Naopak obejít se musejí Švýcaři ve zbytku turnaje bez útočníka Calvina Thürkaufa, který si hned v úvodu nedělního zápasu s Norskem poranil rameno. Švýcaři budou v základní skupině B soupeřem i české reprezentace.

Foto: Ed Mulholland, Reuters Hokejisty Švýcarska posílí na mistrovství světa v Rize a Tampere útočník Nico Hischier (na snímku) s obráncem Jonasem Siegenthalerem z New Jersey.

Čtyřiadvacetiletý kapitán Devils Hischier se představí na MS počtvrté za sebou. Loni v Tampere a Helsinkách vedl tým jako kapitán a na dosavadních třech šampionátech si připsal v 24 zápasech 11 branek a 12 asistencí. Za uplynulou sezonu NHL je finalistou na Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka spolu s Patricem Bergeronem z Bostonu a Mitchellem Marnerem z Toronta. V uplynulém ročníku si první hráč draftu z roku 2017 připsal v základní části v 81 zápasech 80 bodů za 31 branek a 49 asistencí. Ve 12 duelech play off přidal gól a šest přihrávek. V NHL má celkově na kontě 381 utkání a 286 bodů (109+177), v play off 17 startů a bilanci 2+6. Sestřih utkání MS Norsko - ŠvýcarskoVideo : Česká televize O dva roky starší Siegenthaler bude hrát na třetím šampionátu v řadě. V NHL bývalý hráč Washingtonu sehrál 255 utkání a zaznamenal 48 bodů (7+41). V 22 utkáních bojů o Stanleyův pohár jednou skóroval a na dva góly přihrál. Pětadvacetiletého Thürkaufa čeká pravděpodobně operace a hráč Lugana bude mimo hru osm týdnů. Soupisku týmu trenéra Patrika Fischera doplní při jeho absenci Damien Riat z Lausanne, který je vicemistrem světa z roku 2018 a představí se na třetím šampionátu. Thürkauf se v sobotním úvodním utkání proti Slovinsku podílel na výhře 7:0 gólem a asistencí. Proti Norsku (3:0) odehrál pouhých 11 sekund a turnaj pro něj skončil. Pro odchovance Zugu, který má na kontě i tři zápasy v NHL za Columbus, to bylo druhé mistrovství světa v kariéře a loni se představil také na olympijských hrách v Pekingu.