"Nemůže jim tam v tom Finsku někdo z českýho hokejových svazu přinést jinou písničku? To je příšerný, co jim tam po gólu hrají," zněla slova Hrdiny (na Twitteru vystupuje jako Dallas Stars).

"Když byl v roce 2015 v Praze plný stadion a všichni skákali a zpívali, byla to bomba," reagoval Voráček. "Chápu, že na MS v cizích zemích to nemusí mít takovou šťávu, ale každý tým si může nastavit jinou píseň," pokračoval. "Kdyby ti to zahráli v baru, když jsi pod parou, začneš tancovat i ty," dodal bývalý kapitán reprezentace.