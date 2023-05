Narvaná pražská aréna, která tehdy ještě voněla novotou a v názvu nosila Sazku, čekala další vítězné představení. Po pěti předchozích výhrách totiž i do čtvrtfinále vletěli Češi s elánem a v 27. minutě po gólu Jaromíra Jágra vedli 2:0. Jenže dalším trefám zamezil skvěle chytající Ty Conklin a Američané nakonec v 52. minutě vyrovnali. Šlo se do nájezdů, v nichž kupříkladu Jágr trefil jen tyčku a následně skupina MIG 21 zpívala: „Jaromíre, to zabolí, to zabolí. Proč jsi nedal branku? Proč jsi trefil tyčku?" Byl to odraz ponuré nálady, protože jediným úspěšným penaltovým střelcem byl obránce Andy Roach, jenž tak Čechům překazil jejich domácí mejdan. „Nechceme se na to vymlouvat, ale předchozí zápasy o ničem nás otupily. Přirovnal bych to k čekání na letišti. Vítězové osmifinálových skupin by podle mě měli jít rovnou do semifinále," navrhoval po prohře 2:3 trenér reprezentace Slavomír Lener.