„U Voženílka jsem tušil, že se půjdou podívat na video, protože to bylo na hraně. Že to vypadalo čistě? Možná. Musím se na to podívat. Rozhodčí jsou rozhodčí a oni dělají rozhodnutí. Ale některé jejich verdikty ve druhé třetině se mi nelíbily. Třeba u Lence. To se vůbec neblížilo faulu," popisoval Jalonen.