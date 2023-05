Jednoznačně. Byli jsme v ní málo agresivní, nechávali jsme Švýcarům moc prostoru v našem obranném pásmu a oni si v něm dělali, co chtěli. Nešli jsme do prvního souboje, jenom jsme stínovali. Prostě jsme ji prospali, což je strašná škoda. Jinak si totiž myslím, že to od nás nebylo špatné a hráli jsme vyrovnaně. Na to, jak skvělý tu mají Švýcaři tým, jsme měli dost šancí. Tyhle zápasy jsou přitom o trpělivosti a moc šancí nedostaneš. A my měli vyložené.

Bylo by to samozřejmě plus, ale to fakt nejde ovlivnit, záleží i na umístění Finů. Koukám na výsledky druhé skupiny, i v ní je to ale hodně zamotané a nejde odhadnout, jak to dopadne. Vybírat si, jestli chceš jít na Švédy, Finy, nebo USA nejde. Zas tak velký rozdíl to nebude.