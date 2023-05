Do druhé třetiny ale Švýcaři vlétli, zatlačili Čechy, a když dostali přesilovku za Špačkovo hákování, udeřili vteřinu po jejím vypršení podruhé. Rána Andrese Ambühla, jenž hraje už na 18. mistrovství světa, zaplula do horního rohu a Langhamer se jen marně otáčel. O pět minut později stejný borec zůstal nehlídán před brankou a v „poklidu" zakončil Fialův pas.

„Byl to dobrý zápas, ve velmi rychlém tempu. Samozřejmě že když vyhrajete, dodá vám to sebevědomí, když prohrajete, je to zase užitečná lekce. Ale v zápase bylo hodně, které jsme udělali dobře, ale taky dost věcí, které si zítra ukážeme na mítinku. Jaké? To musím teprve analyzovat," řekl kouč Kari Jalonen.