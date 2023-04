Přitom tohle spojení vzniklo v létě jako vtip, když na jednom z kempů pro talenty Mills trénovala právě tyto mladé české reprezentantky. „Holky říkaly, že já budu jejich centr a ony moje křidýlka. A nakonec se to fakt stalo," smála se útočnice švédského Brynäs.

Spolupráci si nemohla vynachválit. „Jsou skvělé, splněný sen si s nimi zahrát. Jsem zvědavá, co přinesou do ženského hokeje. Mají velký potenciál," mínila kapitánka.

Kompletní formace se na šampionátu podílela na jednom gólu Pištěkové ve skupině se Švýcarskem. „To byl náš sen dát gól na mistrovství. A všechny tři jsme se zapojily do kombinace. Neuvěřitelný zážitek," rozplývala se Plosová.

Jako nováček neměla problém zapadnout do týmu. „Výtečná parta. Ačkoliv jsem pár holek poznala až v Kanadě, hned mě vzaly mezi sebe. A Alena nám vždycky se vším poradila," ocenila Plosová, jíž v začlenění pomohla i o rok starší debutantka Pištěková.

„Začaly jsme spolu hrát před čtyřmi roky v šestnáctce. Jelikož obě začínáme na ‚P', daly nás spolu na pokoj i do lajny. A od té doby vždycky hrajeme vedle sebe," popisovala Plosová, která si bronzové oslavy užila. „Neskutečný úspěch. Jsem moc ráda, že jsem tam mohla být. Vždyť jsem teprve šestnáctiletý píďo," usmívala se útočnice Liberce.

Kapitánka Mills si pochvalovala, že právě takové hráčky dostávají šanci. Věkový průměr týmu činil pouhých 23 let. „Obměna přichází. Roste nám stále větší a větší základna. Konkurence se zvětšuje. To jsem si vždycky přála," poznamenala s ohledem na temné vzpomínky, když reprezentantky v roce 2009 sestoupily dokonce do druhé divize.