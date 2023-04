Hokejistky jsou doma. Ukázaly jsme lidem, že první bronz nebyla náhoda, libuje si Pejšová

Ačkoliv jí je teprve dvacet let, už má druhou medaili z mistrovství světa. „Každý bronz má něco do sebe. Před rokem to bylo poprvé v historii. A teď jsme potvrdily, že fakt jsme aktuálně třetí na světě. Ukázaly jsme lidem, že to nebyla žádná náhoda," porovnávala Pejšová oba zisky cenných kovů.