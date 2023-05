Rusko za svou agresi na Ukrajině pyká právem, ovšem nemá cenu si nalhávat, že by bez sborné kvalita šampionátu neutrpěla a že počet aspirantů na titul zůstal stejný. A tak podle sázkových kanceláří jsou Češi po Finsku, Kanadě a Švédsku čtvrtým nejsilnějším týmem na turnaji. „Mužstvo nebude postrádat zkušenosti ani rychlost, jen škoda absence mladého Jiříčka a Svozila. Tým si během skupiny určitě bude ještě sedat, umístění do třetího místa rozhodně i při absenci superstar Pastrňáka není nereálné," míní Roman Kovařík, expert Fortuny.

V kádru je deset „pamětníků" loňského bronzu, což kapitán Červenka považuje za skvělý hnací motor. „Bylo to něco, na co budou do konce života vzpomínat. Bylo to hrozně fajn, takže nějakých 17 dní práce stojí za to, aby se povedlo něco podobného."