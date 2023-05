Právě brankář Arizony je největším favoritem na post brankářské jedničky v národním týmu. „Je to gólman, na kterém to musí stát. Je na to zvyklý. Arizona byla podprůměrná a Karel potřebuje od začátku cítit důvěru a dostat se na širší hřiště tak, aby si věřil. Karel je pro mě číslo jedna," přesvědčuje čtyřiačtyřicetiletý Duda.