Riga (od našeho zpravodaje) - Šestadvacetiletý rodák z Českých Budějovic to prozradil po sobotním dobrovolném dopoledním tréninku v hale Daugava, jehož se kromě něj zúčastnili i brankáři Vejmelka s Langhamrem, obránci Knot se Zbořilem a útočníci Chytil, Beránek, Voženílek a Kaut.

Jak tedy na tom aktuálně jste po zdravotní stránce?

Mám dva zuby venku a zlomenou čelist, proto musím hrát s krytem. Kdyby mělo jít jenom o zuby, tak bych hrál normálně bez krytu.

Hrát se zlomeninou čelisti není moc obvyklé, ne? Musíte jít hodně přes bolest?

Bolí mě pusa, bolí mě zuby. Dá se s tím ale hrát, řekli mi, že můžu, takže dobrý. Ono to teda ale bylo hodně vidět, když jsem odhrnul horní ret a podíval se na sebe do zrcadla, měl jsem rozseklou dáseň. Paní doktorka to ale zvládla dobře, mám tam teď dráty, zuby svázané k sobě, aby se dáseň zacelila. Bohužel...

Nebál jste se, že je to na mistrovství vaše konečná?

Cítil jsem, že to byla velká rána. Tekla mi krev, viděl jsem ležet nějaký zub na ledě a říkal si, že to asi není dobrý. Ale celkově jsem byl docela v pohodě. Dokonce jsem mohl skousnout. Věděl jsem, že to není tak hrozný. Jen když jsem se podíval do zrcadla, měl jsem v puse díru.

Jde o velkou zlomeninu?

Ani vlastně nevím. Mám to schované pod takovou gumou, aby mi dráty nedřely do dásní. Nic příjemného.

Je nepříjemné hrát s krytem?

Člověk nevidí jako normálně, ale dá se to. Zapomenete na to a stejně musíte hrát nejlépe, jak to jde.

Do soubojů jste chodil naplno, jako kdykoliv jindy...

Když jdu do zápasu, nevnímám, jestli mě něco bolí. Hraju svoji hru. Já si chtěl vyzkoušet hned v prvním střídání, jak to drží. Bylo to v pohodě. Jen ta viditelnost je horší.

Jiřímu Černochovi jste nevyčinil?