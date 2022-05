Kempný půjde hned na led

Obránce Michal Kempný, který posílil reprezentaci na mistrovství světa, nastoupí už do úterního odpoledního zápasu proti Rakousku. Hráč v pondělí večer doletěl do Tampere, v úterý dopoledne absolvoval rozbruslení s týmem a s trenéry se dohodl, že se hned zapojí do hry.

