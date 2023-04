Ano, součástí „terapie zapomenutí" je pro Kempného i reprezentace a účast na mistrovství světa, která by mu neměla uniknout. Také proto po vyřazení Sparty neprchl nikam k moři, ale zvolil jen krátký rodinný oddych. „Snad nikdy jsem nekončil sezonu tak brzy. I z toho důvodu, že ročník dopadl, jak dopadl, jsem se do nároďáku hrozně moc těšil. Jako vždy," říká 32letý obránce, jenž ve čtvrtek nastoupí v Ostravě proti Slovensku ke svému 66. reprezentačnímu zápasu.

Když dorazil na přípravný kemp do Ostravy a předstoupil před novináře, bylo rovněž jasné, že se nevyhne tématu brzkého vyřazení Sparty. Zvlášť když po rozhodujícím čtvrtfinále v Třinci prohlásil, že „nás porazil tým, který my jsme neměli." „Řekl jsem něco v obrovských emocích po zápase. Myslel jsem to tím způsobem, že rozhodla týmovost a tým, který víc chtěl a šel tomu naproti. To Třinec udělal a zaslouženě přes nás přešel dál. Tým, který totiž víc chce, vyhraje. Bohužel to byl Třinec. Víc se v tom nechci pitvat," uvedl Kempný.