OČIMA MISTRA: Postup nechci snižovat. Zaráží mě ale jedna věc, z níž mám v semifinále strach, varuje Vlasák

Klíčem k postupu do semifinále MS byl jednoznačně náš rychlý první gól v přesilovce. Němci spoléhali na defenzivu a vodou na jejich mlýn by bylo, kdyby třeba první třetinu neinkasovali, nebo dokonce vedli. Jsem si jistý, že pak by to byl zcela jiný zápas.