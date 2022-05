Přímo z Tampere (Od našeho zpravodaje) - Věděl, že až příliš často hrál tým v oslabení, že zbytečně ztráceli puky. „Vypadalo to, že první dvě třetiny nemáme energii," řekl Hertl.

Máte pocit, že vaše řada nefunguje?

Myslím, že první dva zápasy na turnaji ve Stockholmu nebyly špatné. Ale dnes jsme si toho nevytvořili moc. Nebyli jsme častokrát v útočném pásmu. Je na nás, abychom to zvedli, protože zatím týmu vůbec nepomáháme.

Přečetli Švédové váš systém?

Bylo to i naší hrou. Ztráceli jsme puky, chtěli dělat zbytečně něco navíc. Nahrát, jet na druhou stranu pásma. Když to nejde, musíme hrát jednodušeji. Místo toho jsme je nechali hrát a ztratili jsme hrozně moc puků. Měli z toho brejky a dostávali jsme je do hry. Kdybychom chodili víc do jejich beků, kteří jsou ofenzivní a nechtějí bránit, měli by to těžší.

Přitom prvních deset jste solidně bránili, pak nastal obrat. Proč?

Nevím. Vypadalo, že první dvě třetiny nemáme energii. Oni pomalu hráli na tři lajny, ale my je nechali hrát. Zabrali a chtěli to víc. Těžko jsme se k nim dostávali.

Hráči ze zámoří si často stěžují, že jim trvá, než si zvyknou na širší evropský led.

Na to se rozhodně vymlouvat nebudu. Jsme na tom všichni stejně. Tady to není o zvykání, ale být silnější na puku. Trošku to zjednodušit a hrát v útočném pásmu. Ne hrát nikde. Tým očekává, že my pomůžeme.

Až třetí třetina přinesla zlepšení, že?

Víme, že kdybychom takhle hráli celý zápas, tak to může být jinak. Ale to už bylo pozdě. Věděli jsme, že jsme si první dvě třetiny nezasloužili vedení. Vypadalo to, že nám nejedou nohy. Byli jsme všude pozdě, oni naopak všude včas. My jsme se z toho nemohli dostat.

Jaké je poučení?

Řekneme si o pár chybách a musíme se připravit na další zápasy. Každý z nich bude těžký. Musíme zapomenout a začít znovu. Hlavně naše lajna a já musí předvádět lepší výkony a pomoct týmu. Když ne už gólem, tak si vytvořit tlak, ne jenom někde honit puky.

Roman Červenka má už šest asistencí. Co na něj říkáte?