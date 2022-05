GLOSAŘ Z TAMPERE: Hokejisté, neberte nám jídlo. A kde jedině se ve Finsku nosí roušky

Je tu údajně největší fanzóna v dějinách světových šampionátů, kde je před i po zápasech věru plno a pivo za sedm eur tu teče proudem. Finové za to umí vzít, Češi nejsou taky žádní suchaři a oni ani Švédové či pár desítek Britů se toho nebojí. I to nechť je důkazem, že po třech letech je to ve Finsku zase šampionát s diváky a snad v normálním režimu, kde se covid snad jednou pro vždy promění v zapovězené slovo. I když...

Článek Zatím je to tu jen "hra" na něj a na přísná proticovidová opatření, kdy hokejisté nejsou ukryti v žádné bublině, ani se jejich netýká žádné povinné testování. To absolvovali jen před příletem a těsně po něm, během turnaje se nic – pokud nemáte jasné symptomy – nekoná. A znáte to: kde nejsou testy, není covid. MS v hokeji Nedvěd: Pastrňák chce reprezentovat, ale... Budeme doufat, protože by nás posunul dál I novináři měli mít při vyzvedávání akreditace na nejvýše 48 hodin starý PCR test, být plně naočkovaní, aby ani jedno ve finále nikdo nekontroloval. A tak zatím zůstala na místě pro žurnalisty i dobrovolníky jen jedna povinnost – nosit roušky v 1. a 5. patře, protože jinam zřejmě koronavirus nechodí. A paní v tiskovém centru, která sama sebe nazývá jako "rouškovou policajtku", je zásadová a striktní. Jde ale o poměrně úsměvnou záležitost, neboť i místní s nechápavým výrazem tvrdí, že "tiskáč je teď zřejmě jediným místem ve Finsku, kde je povinnost nosit roušku". Nenosí je ani diváci v hledišti. Komentáře GLOSÁŘ Z TAMPERE: Je šance se (částečně) zbavit blbé hokejové nálady Novináři tím mají nejspíš chránit hráče, kteří naopak respirátory nikde v aréně nepotřebují, tedy ani ne 1. a 5. patře. Sice si od nich musí při rozhovorech držet téměř dvoumetrový distanc, aby se pak klidně nakráčeli do onoho nebezpečného tiskáče, protože skrz něj chodí náhradníci vysedávat na tribunu či kdokoliv z týmu sledovat zápasy ostatních. Jen jedno je hokejistům zapovězeno. První dny až „příliš" rychle mizelo nachystané občerstvení, aby asi roušková policajtka vypátrala, že zlepšovala náladu také hokejistům. A tak tu teď visí cedule, že jídlo není pro hráče. Což je z pohledu novinářů na šampionátech nevídaný vzkaz, že by oni něco mohli, zatímco hokejisté nikoliv. Dali nám do tiskáče jídlo, ale chodili nám na něj hráči 😀 pic.twitter.com/ftUWY4sXbh — Robert Sára (@RobertSara_26) May 14, 2022 Zvláštní rovněž je, jak se za poslední roky proměnil vztah k bezpečnosti. Zatímco v minulé dekádě novináře (logicky) všemožně šacovali, notebooky i batohy projížděli skenerem, tak už loni v Rize se pro samotný covid na nějaké zkoumání zavazadel zapomnělo a Tampere na to jen plynně navázalo. Až si říkáte, jestli to při všech těch zprávách o zdejší přihlášce do NATO a odvetným výhrůžkám diktátora Putina, není větší nebezpečí než zapomenutá rouška v 5. patře. Ale co bych hudroval. Když mám touhu se nadechnout, tak si jak švec z Pyšné princezny zaskočím do země krále Miroslava ve 3. patře. Sem covid nechodí. Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.

