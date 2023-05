Hráč, od kterého by se góly čekaly snad nejméně, se postaral o srovnání i rozhodující trefu. „Opravdu neskutečné, co jsme dokázali. Nepochybovali jsme o sobě. Mít medaili na krku... Ani to nedokážu popsat slovy, cítím obrovskou vděčnost. Znamená to pro mě všechno," rozplýval se v rozhovoru pro server hokej.cz Rubins, který zařídil ve třetí třetině tečovanou střelou vyrovnání a pak přesnou ranou z pravého kruhu vstřelil i vítězný gól na 4:3 v prodloužení.